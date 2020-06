Salvini a Mondragone: alta tensione e striscioni contro il leader della Lega, costretto a interrompere il comizio

Clima di altissima tensione a Mondragone dopo l'arrivo di Matteo Salvini , giunto nella cittadina del litorale casertano per un comizio. Decine di contestatori - attivisti di centri sociali e componenti di associazioni locali - hanno impedito al leader di continuare l'intervento presso il gazebo della Lega all'esterno della mini zona rossa istituita una settimana fa per la presenza di un focolaio di Covid-19 tra i residenti delle cosiddette palazzine ex Cirio. I manifestanti lo hanno contestato al grido di 'sciacallo' e gli hanno lanciato contro dell'acqua. Le forze dell'ordine hanno cercato di allontanare i contestatori usando anche i manganelli. E' stato poi annullato il secondo appuntamento della visita.

Giunto a Mondragone tra le polemiche ("Dove può acuire i contrasti, lì arriva lui", è stato il commento di Roberto Saviano) e dopo un interminabile pomeriggio di scaramucce tra i manifestanti e i sostenitori leghisti, Salvini ha provato a prendere la parola, ma il suo comizio è durato un paio di minuti. Poi le intemperanze della piazza hanno avuto la meglio, malgrado un paio di robusti interventi delle forze dell'ordine, in cui un ragazzo è rimasto ferito alla testa.

Il clima era già teso prima dell'arrivo di Salvini - alle 19 - come testimoniano gli striscioni esposti ad alcuni balconi della zona rossa. "Volevo parlare con le persone perbene che sono tante e non meritavano quei quattro delinquenti che evidentemente preferiscono l'illegalità e la camorra ai cittadini perbene", ha detto l'ex vicepremier dopo i tafferugli.

Il focolaio Covid ha colpito palazzine popolari abitate in prevalenza da immigrati bulgari di etnia rom, e tutto il Casertano è da sempre alle prese con i problemi dell'integrazione. "Vogliamo risolvere il problema come in altri comuni italiani, garantendo diritti agli italiani e agli immigrati per bene e allontanando tutti gli altri", ha detto Salvini.

"Mi spiace - ha aggiunto - che in una città civile come Mondragone ci siano alcuni teppisti che arrivano da Napoli e con la violenza cercano di impedire la soluzione dei problemi. La stragrande maggioranza qui è composta da brave persone, non da quelli che si sono presi a mazzate con la polizia. Ma io sono un testone e qua ci torno perché Mondragone non è quei quattro teppisti. Viva la gente perbene di Mondragone, italiani e stranieri che siano. Mi spiace - ha detto - ci sia qualche balordo dei centri sociali che preferisce l'illegalità. Vanno bene le contestazioni ma la maleducazione lasciatela a casa".

La Digos visionerà i filmati - La Digos della questura di Caserta visionerà i video girati nel pomeriggio per gli approfondimenti investigativi del caso. Oltre i disordini, si sono verificati numerosissimi assembramenti - a tratti vera e propria calca - in un territorio che, dopo la scoperta di un focolaio di Covid 19, è sorvegliato speciale dalle autorità sanitarie. Solo nelle ultime 24 ore sono stati 23 i nuovi positivi individuati tra i cittadini non residenti all'interno delle palazzine poste in quarantena.