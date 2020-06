Zona rossa a Mondragone, i residenti: "Mandate via i bulgari o ci pensiamo noi"

Situazione tesa a Mondragone: lanci di pietre e sedie,sfondate auto Ansa 1 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 Ansa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

"A manganellate li dovete prendere: perché vi siete fatti prendere in giro per tutti questi anni? Mandate via i bulgari o ci pensiamo noi". Minacciano di fare sul serio i residenti di Mondragone (Caserta) che hanno circondato il palazzo del Comune dopo aver scatenato la rivolta con la manifestazione non autorizzata nella zona rossa violata, sfociata in violenza. E il rischio pulizia etnica sembra reale, tant'è anche anche il sindaco di Napoli De Magistris è intervenuto: "Non sfoci in questione razziale".