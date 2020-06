Coronavirus, a Mondragone perse le tracce di alcuni positivi | Bologna, focolaio nella sede di un'azienda: in 45 con il Covid

Sono arrivati a 49 i casi di positività al coronavirus nel focolaio nato nel complesso residenziale noto come Palazzi ex Cirio, a Mondragone (Caserta), dove il sindaco ha istituito una mini zona rossa dal 22 giugno. Qualcuno tra i positivi, però, non si riesce più a rintracciare; molti inquilini, specie tra gli stranieri, non risultano censiti, e si ipotizza che abbiano fatto perdere le proprie tracce.