Femminicidio Salerno, il sindaco di Montecorvino Rovella: "Non c'era nessun tipo di sospetto"

"Se ci fosse stato un piccolo allarme probabilmente si sarebbe mosso qualcosa. In realtà questa vicenda fa più male proprio perché nessun tipo di segnale ha fatto pensare che potesse succedere una cosa del genere", ha proseguito. Quindi, l'attenzione si sposta sull'importanza della formazione: "Questo fatto culturale va affrontato partendo dai nostri ragazzi, che devono essere sensibilizzati e capire l'importanza del rispetto dell'essere umano".



Il sindaco si è anche soffermato sull'incredulità dell'intero paese di fronte alla tragedia: "Come un fulmine a ciel sereno è arrivata questa notizia che ha scosso la comunità. Una comunità che ha tanta voglia da fare, molto unita, che si è svegliata con questo incubo che sta attanagliando quello che è il nostro tessuto. Una situazione che fa veramente male".