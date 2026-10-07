La mamma ha 59 anni, il papà 70: è nata nei giorni scorsi in una struttura sanitaria del Salernitano Francesca Pia. Il parto, così come tutta la gravidanza, è stato seguito dall'équipe del ginecologo Mario Polichetti, esperto in procreazione assistita. Francesca Pia è in ottima salute: alla nascita pesava 2,4 chilogrammi, mentre oggi ha raggiunto i 4,5 chilogrammi. "Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale - spiega Polichetti, - perché ottenere un concepimento a un'età di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente".
Il parto record
Il medico sottolinea, dunque, le condizioni della neonata. "Francesca Pia è in ottima salute - aggiunge Polichetti - e questo è naturalmente l'aspetto che ci dà maggiore soddisfazione". Per il ginecologo questo parto record assume un significato particolare anche sotto il profilo professionale. "Quando si affrontano percorsi così complessi, ogni passaggio richiede grande attenzione e responsabilità" e la nascita di Francesca Pia arriva al termine di un percorso "di grande valore umano e professionale".
Proprio l'età dei genitori rende il caso particolarmente insolito. "Una mamma di 59 anni e un papà di 70 anni rappresentano un dato anagrafico assolutamente fuori dall'ordinario per una nascita di questo tipo - osserva il medico - ed è per questo che possiamo parlare di un evento veramente raro".
Polichetti parla anche di un risultato che, a suo giudizio, va oltre la dimensione strettamente locale. "Credo che sia una storia che possa essere considerata di grande interesse anche a livello internazionale. Sono rarissimi i casi di concepimento a queste età e poter raccontare oggi la nascita di una bambina che sta bene è motivo di orgoglio".