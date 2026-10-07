La mamma ha 59 anni, il papà 70: è nata nei giorni scorsi in una struttura sanitaria del Salernitano Francesca Pia. Il parto, così come tutta la gravidanza, è stato seguito dall'équipe del ginecologo Mario Polichetti, esperto in procreazione assistita. Francesca Pia è in ottima salute: alla nascita pesava 2,4 chilogrammi, mentre oggi ha raggiunto i 4,5 chilogrammi. "Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale - spiega Polichetti, - perché ottenere un concepimento a un'età di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente".