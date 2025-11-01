Usa, prima gravidanza da fecondazione assistita grazie all'uso di un robot e dell'Intelligenza artificiale

E' stata ottenuta negli Usa la prima gravidanza da fecondazione assistita grazie all'utilizzo combinato di Intelligenza artificiale e robotica. Il risultato, ancora sperimentale, è stato pubblicato sulla rivista The Lancet e riguarda un singolo caso, ma dimostra come la tecnica sia praticabile nei casi di infertilità maschile dovuta ad azoospermia, cioè un bassissimo numero di spermatozoi (azoospermia) che rende impossibile la procreazione naturale.