Salerno, spara a un'insegnante con una pistola a pallini

E' arrivato a scuola, è entrato in classe e ha sparato con una pistola a pallini contro una professoressa.

Lo studente quindicenne autore del raccapricciante gesto ha poi infilato la pistola a pallini nello zaino di un compagno. Per la docente, per fortuna, solo un indolenzimento per un "proiettile" di gomma che l'ha colpita. Ma l'episodio ha suscitato sconcerto e preoccupazione nell'istituto superiore del Salernitano, dove si è verificato.