Problema in volo per un aereo Ryanair: tornato a Brindisi

Il 1° ottobre scorso durante l'atterraggio sulla pista dell'aeroporto di Orio al Serio si verificò lo scoppio delle quattro ruote posteriori del Boeing 737 Max in arrivo da Barcellona. Solo una settimana fa, quando era già allineato per il decollo sulla pista dell'aeroporto di Brindisi ci fu l'incendio a un motore dell'aeromobile diretto a Torino. Domenica scorsa, invece, durante il volo da Memmingen a Brindisi si accese una spia nella cabina di pilotaggio indicando un possibile problema tecnico, di entità minore. In linea con le procedure operative standard, l'equipaggio aveva contattato il centro Atc (Air Traffic Control) dell'aeroporto di Brindisi. L'allarme è rientrato in poco tempo, il velivolo è atterrato e i passeggeri sono scesi regolarmente.