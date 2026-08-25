Rovigo, pubblica sui social le foto delle sue armi e dei suoi esplosivi: arrestato

L'indagine è partita da un monitoraggio effettuato dalla Direzione centrale per la sicurezza cibernetica di Roma. Gli specialisti hanno individuato sul profilo social dell'uomo fotografie di coltelli e proiettili, inoltre erano presenti immagini di presunti ordigni esplosivi autoprodotti e post nei quali veniva mostrata anche la loro preparazione. Non solo, molte di queste immagini erano accompagnate da alcune didascalie che lasciavano ipotizzare la possibile offensività delle armi prodotte. La segnalazione è stata quindi trasmessa alla Digos di Rovigo e al Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Venezia, dando il via agli accertamenti per identificare e rintracciare il titolare del profilo. Alle verifiche hanno partecipato la Digos di Rovigo, la Sezione Antiterrorismo della Digos di Venezia e la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Rovigo, con il supporto del nucleo artificieri della questura di Venezia.