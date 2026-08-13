"Sono un agente segreto, ospitami": e le brucia tutti i risparmi

La profonda manipolazione psicologica messa in atto dal finto "James Bond" ha fatto sì che la donna arrivasse a non frequentare più nemmeno i parenti più stretti, a consegnargli tessera bancomat e pin e a chiedere un prestito di diecimila euro, sempre sollecitato dal misterioso ospite. Dopo avere contratto il debito, la donna, già nota come soggetto emotivamente fragile, è riuscita a confidarsi al medico di famiglia, che l'ha convinta a raccontare il tutto ai carabinieri, che hanno velocemente ricostruito il raggiro. L'uomo è stato denunciato a piede libero, i reati ipotizzati sono di truffa e circonvenzione di incapace.