Rosolina Mare, l'appello di un imprenditore in cerca di stagionali: "Ad oggi ancora 150 posti scoperti"

A "Mattino Cinque News" Nicola Burgiolo, imprenditore e ristoratore di Rosolina Mare (RO) lancia un appello ai giovani in cerca di lavoro. "La nostra è una località turistica molto bella e abbiamo ancora 150 posti di lavoro vacanti. Purtroppo il problema nella ristorazione è molto grave, patiamo ancora i segni del Covid che per due anni ci ha fatto stare fermi e giustamente i giovani hanno scelto altro. È vero che nella ristorazione si lavora quando gli altri si divertono, ma è anche vero che è un lavoro che da soddisfazioni" ha spiegato l'imprenditore.

"Viene vista come l'ultima spiaggia di qualunque inetto ma c'è bisogno di professionalità, di cultura, di educazione e predisposizione al contatto con gli altri. Risulta difficile oggi trovare delle persone adatte, colpa anche dei social che hanno in qualche modo diminuito le interazioni umane. Tra vent'anni se andiamo avanti così ci saranno solo le catene franchising come ad esempio McDonald's" ha proseguito il ristoratore di Rosolina Mare.

"Le persone capaci a oggi nella ristorazione guadagnano benissimo. Smettiamola di fare di tutta l'erba un fascio, qui in Veneto abbiamo una situazione lavorativa molto più seria e controllata di tante altre regioni italiane. Ho ragazzi che per 8 ore al giorno, con riposo settimanale, extra pagati più vitto e alloggio, prendono un minimo di 1800 euro netti al mese, e non sono l'unico" conclude Nicola Burgiolo.