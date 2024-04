Milano, chiude storico ristorante giapponese: "Non troviamo personale"

Uno dei ristoranti giapponesi, tra i più antichi di Milano chiude i battenti. A dare la notizia sono i titolari in pensione che a "Mattino Cinque News" hanno spiegato le motivazioni dietro questa difficile scelta. Il locale, chiuso già da tre settimane, è stato uno dei primi della città meneghina ed era stato aperto 44 anni fa. "Non troviamo personale. Qui si lavora dal lunedì al sabato ma la domenica poi si fa la spesa. È un grande impegno e nessuno vuole lavorare la sera fino a tardi" ha spiegato la proprietaria Masako.

"Un sacrificio che neanche i giapponesi vogliono fare. Sono cambiate anche le abitudini dei consumatori: ora si va più nei locali che non sono propriamente giapponesi, c'è un po' di ignoranza su quella che è la nostra cucina. La cucina autentica giapponese non è l'all you can eat!" Hanno spiegato i titolari, Masako e Kato, dello storico ristorante giapponese situato nei pressi della stazione centrale di Milano.