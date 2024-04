Milano, tentato furto di cellulare evitato da... una grata sul marciapiede

L'hanno aggredito con lo scopo di rubargli il cellulare, ma il colpo non è andato come previsto.

Ore 22:30 circa del 25 aprile, il giovane, in compagnia, viene avvicinato con la richiesta di una sigaretta. Dopo pochi metri, su Viale Vittorio Veneto angolo Via Lecco, l'aggressione: un delinquente gli mette la mano nella tuta per rubargli il cellulare. Non è solo, prende il dispositivo e lo passa rapidamente ai "colleghi" che sembrano farlo sparire.

Si scatena una breve colluttazione, in quattro scappano e il cellulare sembra perso. Ma ecco il colpo di scena. Un altro uomo presente, apparentemente appartenente al gruppo dei malintenzionati, segnala che il cellulare è finito sotto la grata presente sul marciapiede. Non è uno scherzo: il dispositivo c'è davvero, va solamente recuperato dopo il volo di alcuni metri. Volo attutito dalla presenza della terra in fondo alla grata. Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco, intervenuti assieme alla polizia: dopo circa mezz'ora il cellulare è nuovamente nelle mani del proprietario. Un lieto fine dopo tanto spavento.