Rosarno, case per migranti disabitate | Il sindaco: le voglio dare prima agli italiani

Tre milioni di euro sono stati spesi dalla regione Calabria in collaborazione con la comunità europea per costruire delle palazzine destinate ai braccianti migranti del campo profughi di San Ferdinando, a Rosarno (RC). Cinque palazzine nuove di zecca, in tutto 36 alloggi, che però restano disabitate perché il comune non ha provveduto all’assegnazione, costringendo i migranti a vivere nell’enorme tendopoli divenuta tristemente nota per i numerosi incendi. “Io voglio che gli appartamenti vengano assegnati anche ai rosarnesi – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Idà a “Striscia la Notizia”. Solo in questo modo si crea l’integrazione”. Ma la sua sembra più una scusa per procrastinare sulla distribuzione degli alloggi.