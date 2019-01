"Striscia la notizia", a Fedez il Tapiro d'Oro per il presunto flirt rivelato da Corona

L'inviato del tg satirico chiede: "Abbiamo sentito le dichiarazioni di Corona. Ma come? Ha tradito la signora Ferragni?". Il rapper commenta: "Spero non abbia detto questo. Si è dimenticato le date, probabilmente per fare promozione al libro".



Staffelli lo incalza per chiarire: "Quindi c'è stato con la Provvedi? Ha avuto una relazione?". Così Fedez precisa: "Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa". E aggiunge: "Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose. Aspetterò di scrivere un libro anche io".