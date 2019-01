Fabrizio Corona a “Verissimo”: “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez"

“Non mi avete fatto niente”: il nuovo libro di Fabrizio Corona è un ricettacolo di confessioni e nuovi scoop. Come quello sui tradimenti tra lui e Silvia Provvedi. La Donatellas, secondo l’ex fotografo dei vip, l’avrebbe tradita con più di una persona: “Mi ha tradito con Fedez, ma solo per fare un nome. Ci sono stati cantanti e calciatori, per fare degli esempi”. Fabrizio, comunque, in studio da Silvia Toffanin, ammette le sue colpe: “Con Silvia ci siamo traditi a vicenda e tanto. Ho iniziato io e poi lei per ripicca, e poi abbiamo continuato così”. Un comportamento che non poteva fare andare avanti la loro storia: “È finita, perché non ci volevamo più bene e questi gesti ne erano la prova. Ma mi prendo tutte le mie responsabilità, le colpe della rottura sono più mie che sue”.