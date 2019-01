Fedez ha tradito la Ferragni con Silvia Provvedi? L'influencer: "Ma ti pare?"

Dopo l'intervista di Corona, i social si sono scatenati. I post pubblicati sui profili della coppia più famosa del web si sono riempiti di richieste di chiarimento. I fan volevano sapere. Tra i commenti a una gallery fotografica che immortalava la famiglia in festa per il decimo mese del piccolo Leone, uno recitava: "Ma Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi? Lo ha detto Corona a Verissimo". Alla fine la Ferragni ha dovuto rispondere. E lo ha fatto, un po' schifata e un po' annoiata, con sole tre parole: "Ma ti pare?" In attesa che si esprima anche chi è stato chiamato direttamente in causa da Corona, ovvero Fedez, i fan sembrano soddisfatti di questa prima presa di posizione.