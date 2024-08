Roma, taxi rifiuta corsa a due non vendenti a causa del cane: multa da 2.700 euro

Niente corsa in taxi all'aeroporto di Fiumicino (Roma) per due non vedenti a causa del loro cane guida. È quanto accaduto a una coppia che aveva bisogno del passaggio per tornare a casa. Il tassista non li ha fatti salire perché non voleva l'animale a bordo dell'auto. Per aver negato il viaggio, il conducente ha ricevuto una multa salata dalla polizia.