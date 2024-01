Bologna, rifiutato dai taxi "perché senegalese": una famiglia lo riaccompagna a casa

"Rifiutato dai taxi"

L'uomo sarebbe atterrato in piena notte all'aeroporto bolognese, quando non c'era nessun altro mezzo se non il taxi per raggiungere casa, visto che a quell'ora non ci sono i servizi pubblici ed è fermo anche il people mover che porta alla stazione di Bologna. "Lo rimpallavano tutti - ha raccontato la donna, atterrata in contemporanea con marito e figli -. Lo rimandavano da un'auto all'altra". Così, dopo aver preso insieme due taxi fino a Casalecchio di Reno hanno deciso di accompagnarlo con la loro auto. "Quando siamo arrivati - è ancora il suo racconto - la fila ai taxi era lunga, ma scorrevole. Per tornare a casa coi mezzi pubblici avrebbe dovuto aspettare le 6 del mattino, ma non voleva perdere la giornata di lavoro. Secondo me è il colore della pelle che ha fatto la differenza. Non è stato un bel momento".