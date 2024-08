Verbania, ubriaco chiama 118 fingendo malore ma vuole solo un passaggio in ambulanza

Ha finto di stare male, raccontando di essere affetto da diabete e ha chiamato il 118 per chiedere aiuto, ma era solo ubriaco e voleva un passaggio in ambulanza. I carabinieri di Domodossola hanno denunciato un 57enne di Monza per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale. I militari avevano ricevuto una richiesta di intervento da parte di un albergatore di Crodo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per la presenza di un uomo, molto probabilmente sotto effetto di alcolici, che voleva insistentemente entrare nella struttura. Mentre la pattuglia si stava avvicinando, sempre a Crodo, stava giungendo un'ambulanza per una persona che aveva urgente bisogno di cure mediche. Il 118, da come poi sarebbe emerso, sarebbe stato allertato dal 57enne stesso.