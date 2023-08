Imola (Bologna), simula un malore per farsi dare un passaggio da un'ambulanza: denunciato

Ha telefonato al 118 "per un capriccio"

A chiedere l'intervento dei militari è stato il personale sanitario dell'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, che ha segnalato l'episodio appena successo. Il trentenne, residente a Castel San Pietro, disoccupato e con precedenti di polizia, aveva deciso di usare l'ambulanza come un taxi gratuito. Secondo i carabinieri, il personale sanitario è stato "infastidito dall'arroganza del soggetto che aveva utilizzato il sistema di emergenza 118 per un capriccio". L'episodio ricorda quanto avvenuto a luglio con due giovani che finsero un malore, chiamando l'ambulanza per "scroccare un passaggio" da Coriano a Riccione e poi pubblicarono il video su TikTok.