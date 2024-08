Roma, dimentica il pc su un taxi: "Mi ha chiesto 200 euro per riaverlo"

Dopo una corsa in taxi dalla stazione Termini di Roma a San Lorenzo, una fotografa e videoreporter si è accorta di aver dimenticato sull'auto bianca il computer e la memoria esterna del pc. All'interno c'erano le foto del reportage appena compiuto all'estero. Claudia Vanacore è quindi tornata in stazione per cercare di rintracciare il tassista. Una volta trovato, dopo una breve discussione, l'uomo le ha chiesto 200 euro per riconsegnarle i dispositivi eletrronici. A quel punto Vanacore si è rivolta subito ai carabinieri per denunciare l'accaduto.