Roma, Stella non andrà in una casa famiglia: sospeso l’allontanamento forzato

In una lettera indirizzata alla tutrice legale, i condomini di Monteverde hanno difeso con forza la mamma e la bambina: “Non siamo pericolosi, siamo cittadini comuni, lavoratori, pensionati. Conosciamo Stella, la vediamo ogni giorno. Non come lei, che l’ha incontrata pochissime volte in tutti questi anni” hanno scritto. La stessa comunità era già intervenuta durante il primo tentativo di prelievo ad aprile, quando la bambina, in un gesto drammatico, si era legata con del nastro adesivo al tavolo per non essere portata via.