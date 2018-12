Un’ordinanza del sindaco Virginia Raggi vieta di tenere accese le slot machine dalle 12 alle 18 a Roma. Una normativa che in molti rispettano, ma alcuni gestori di locali non ci pensano due volte e tengono accesi i videopoker durante l’orario proibito. “Striscia la Notizia” ha mandato un suo gancio - armato di telecamera nascosta - in questi locali e nessuno gli ha impedito di giocare: “Finché non ci fanno la prima multa, andiamo avanti”, “Siediti e gioca, non è mai arrivato nessuno”.



Jimmy Ghione ha intervistato l’Onorevole Francesco Silvestri, firmatario dell’emendamento contrasto al gioco d’azzardo, che ha specificato: “Grazie alla tecnologia, d’ora in poi saremo in grado di scoprire immediatamente i gestori che non rispettano gli orari. Nessun vigile, manderemo direttamente la sanzione e in caso di reiterazione scatterà la sospensione dell’esercizio”.