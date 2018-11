"Striscia la Notizia" contro le irregolarità sulle slot machine

Le regole create per combattere la dipendenza dal gioco d'azzardo vengono davvero rispettate? "Striscia la Notizia" è tornata a parlare di slot machines e delle norme vigenti nel comune di Milano, che vincola l'accensione dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. Come mostra però la trasmissione di Canale 5, in diversi locali le slot sono accese anche oltre gli orario previsti. Valerio Staffelli ha così chiesto maggiori spiegazioni ai titolari e se qualcuno si decide ad ascoltare l'inviato di "Striscia la Notizia", altri invece preferiscono non rispondere.