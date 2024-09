Roma, sensibilizzata la sicurezza al ghetto ebraico | Milano "a un passo dalla caccia all'ebreo", situazione delicata anche a Venezia

"Il punto di partenza - spiega - è sempre lo stesso: i Paesi e l'opinione pubblica mondiale vogliono riconoscere che Israele esiste, o no? E che ha il diritto difendersi dal terrorismo o no?". Per Calimani è un errore poi guardare a Israele come a un monolite: "Israele - afferma - non è solo Netanyahu, anche lì ci sono le opposizioni, c'è una parte della società che non è con lui, come nelle nostre Comunità, il confronto è molto vivo. Ma si sbaglia chi crede che, dopo il raid del 7 ottobre, se non ci fosse stato Netanyahu la risposta sarebbe stata differente: sarebbe arrivata in ogni caso".