Netanyahu: "Morte di Nasrallah è svolta storica negli equilibri in Medio Oriente" | Biden: "E' ora di una tregua"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 359. Hezbollah conferma la morte di Hassan Nasrallah ucciso nel raid israeliano su Beirut. Netanyahu: "La morte di Nasrallah è svolta storica negli equilibri in Medio Oriente". L'Iran promette vendetta e dice: "Siamo pronti a inviare le nostre truppe in Libano". Khamenei, guida suprema di Teheran, è stato trasferito in un luogo segreto ed esorta i musulmani: "Unitevi con Hezbollah contro Israele". Il monito di Tajani: "Italiani lascino il Libano con voli ancora operativi". Biden però spinge per il cessate il fuoco: "E' arrivato il momento di una tregua".