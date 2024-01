Accoltellato durante una rissa a Roma, grave un minorenne

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato durante una rissa in via del Pigneto a Roma, nei pressi della fermata della metro.

E' accaduto intorno alle 19:30 di mercoledì. Il ferito, di origini tunisine, è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita. La polizia del commissariato di Porta Maggiore ha rintracciato e arrestato l'aggressore, un ragazzo di nazionalità sud americana, rimasto ferito anche lui e trasportato in ospedale in codice giallo. Nella rissa sono rimasti coinvolti circa dieci ragazzi.