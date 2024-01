Cagliari, due accoltellamenti nella zona della movida: protesta dei residenti

Violenza e sangue alla Marina, quartiere della movida nel cuore di Cagliari, con ormai quotidiani atti di violenza.

Un ragazzo algerino è stato accoltellato alla schiena, all'altezza dei polmoni, e portato in codice rosso in ospedale. Appena qualche minuto dopo, è toccato a un altro giovane nordafricano. E' il secondo accoltellamento dopo quello tra via Napoli e via Sicilia, il quarto in due giorni dopo quelli di via Baylle e piazza Sant'Eulalia. I residenti sono esasperati e terrorizzati, e sono scesi in strada per protestare contro una situazione diventata ormai insostenibile.