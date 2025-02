Roma, 16enne ferito con una coltellata durante un tentativo di rapina

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato domenica sera in strada a Roma, nel quartiere di Monteverde. Il giovane ha raccontato agli agenti della volante intervenuta sul posto di essere stato aggredito durante un tentativo di rapina. La vittima è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo in codice rosso, dove si trova ricoverato, per fortuna in condizioni stabili. Sui fatti indaga la polizia del commissariato di Monteverde.