Roma, perseguita l'ex collega e la raggiunge anche in vacanza: arrestato 61enne

Secondo la ricostruzione degli agenti, non si sarebbe trattato di un singolo episodio. Nonostante abitasse a una ventina di chilometri di distanza, il 61enne avrebbe raggiunto ripetutamente la zona in cui vive la donna, appostandosi sotto casa e lasciando biglietti sul parabrezza della sua automobile. Avrebbe inoltre tentato di mantenere i contatti attraverso messaggi ed e-mail. La vicenda aveva già avuto un momento particolarmente preoccupante il 9 agosto, quando l'uomo avrebbe percorso più di 200 chilometri pur di raggiungere l'ex collega nella località in cui stava trascorrendo le vacanze. Dopo quell'episodio la donna aveva presentato denuncia.