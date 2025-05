Roma, partorisce e getta il neonato nel water: arrestata una 29enne

Le indagini sono scattate in seguito alla segnalazione dei medici del Pronto soccorso dove la donna si era presentata con un'emorragia, negando però di aver partorito. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, che era tra la 25esima e la 26esima settimana di gravidanza, avrebbe indotto il parto mentre si trovava nel bagno dell'abitazione di alcuni amici a Montecompatri. Quindi avrebbe spinto con forza il neonato giù per lo scarico del WC. Il corpo del neonato è stato ritrovato in un tombino collegato alle tubature di scarico dell'abitazione. Gli altri due figli della donna sono stati affidati ad alcuni parenti.