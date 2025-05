Guidonia Montecelio (Roma), organizza festa di compleanno mentre si trova ai domiciliari: arrestato

Un giovane agli arresti domiciliari a Guidonia Montecelio (Roma) e sottoposto al divieto assoluto di comunicare, anche telefonicamente o via social, con persone diverse dai familiari conviventi, ha organizzato una festa tra amici in casa sua per il suo compleanno. Una scelta costata cara al neo 29enne, che è finito in carcere. Gli agenti del Commissariato di Tivoli, infatti, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un vicino di casa, che lamentava rumori molesti, sull'app YouPol della polizia.