Roma, colpito al petto con un paio di forbici: 44enne morto sul colpo

Un 44enne marocchino è stato ucciso nella serata di venerdì a Roma, poco prima delle 23, al culmine di una lite avvenuta in strada. La vittima è stata colpita al torace con delle forbici da un uomo poi dileguatosi. I soccorsi giunti sul posto si sono rivelati inutili, il 44enne è morto sul colpo. L'episodio è avvenuto tra via Torpignattara e via Baracca, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altre che constatare il decesso dell'uomo, e la polizia. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, diversi i testimoni sul posto tra cui anche la fidanzata della vittima.