Roma, colpito al petto con un paio di forbici: 44enne morto sul colpo

Un 44enne marocchino è stato ucciso nella serata di venerdì a Roma, poco prima delle 23, al culmine di una lite avvenuta in strada. La vittima è stata colpita al torace con delle forbici da un uomo poi dileguatosi. I soccorsi giunti sul posto si sono rivelati inutili, il 44enne è morto sul colpo. L'episodio è avvenuto tra via Torpignattara e via Baracca, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altre che constatare il decesso dell'uomo, e la polizia. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, diversi i testimoni sul posto tra cui anche la fidanzata della vittima.
La dinamica della lite
Secondo quanto emerso finora attorno alle 22.50 di venerdì sera la vittima avrebbe litigato con un altro uomo. Quest'ultimo avrebbe quindi estratto un paio di forbici da cucina con lama di circa 20 centimetri e raggiunto il 44enne al petto. Dopo averlo colpito, l'aggressore si è dato alla fuga. L'aggressione è avvenuta davanti alla fidanzata del 44enne, una 31enne italiana, che è stata poi accompagnata dagli agenti giunti sul posto in un luogo più tranquillo e protetto. Qui è stata ascoltata dagli inquirenti, la sua testimonianza potrebbe rivelarsi utile per risalire all'aggressore.