Padova, prende a pugni la compagna e la minaccia con delle forbici: allontanato d'urgenza

La Sala Operativa della Questura ha ricevuto la chiamata di emergenza della donna, di 49 anni, che riferiva di essere appena riuscita a scappare dalla propria abitazione dopo essere stata aggredita dal convivente. Una pattuglia delle Volanti l'ha trovata sul ciglio della strada, in forte stato di agitazione. La donna ha riferito agli agenti che era scoppiata una lite per motivi banali, riconducibili alla convivenza quotidiana, ma il diverbio era rapidamente degenerato: il convivente ha improvvisamente perso il controllo, aggredendola fisicamente e prendendola a pugni in testa. L'uomo ha poi afferrato un paio di forbici dicendo che gliele avrebbe conficcate in testa. Mentre la donna è stata affidata alle cure del 118, gli agenti hanno identificato e portato in Questura l'uomo, già destinatario di due provvedimenti di Ammonimento del Questore Marco Odorisio, del 30 maggio e del 23 giugno 2025, per episodi analoghi. Il pm di turno ha disposto l'applicazione nei suoi confronti dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa e di contattarla con qualsiasi modalità, nei percorsi, i luoghi di lavoro, di svago e quelli connessi allo svolgimento delle normali attività quotidiane della donna.