Principe di Linguaglossa, la modella Tanya Yashchanka accusata di circonvenzione d'incapace: "Rubati milioni"

Inoltre, come scrive il Corriere della Sera, nel periodo successivo alla denuncia, l’indagata avrebbe anche movimentato in soli sei giorni (dal 17 al 23 gennaio) 13 assegni per quasi 1,2 milioni di euro totali. Tutto era cominciato da una denuncia della stessa Tanya Yashchanka nei confronti del principe per stalking. Poi era arrivata la controdenuncia del nobile, suffragata da 110 mila messaggi Whatsapp. A ogni richiesta, la donna insultava il compagno: “Sei un incapace, un pezzente”.

La difesa

Bonanno di Linguaglossa, come sostiene una perizia, è affetto da "un disturbo misto della personalità con tratti disfunzionali nell’area borderline della dipendenza e della paranoia". Ed è "abusando del suo stato di deficienza psichica", che la donna avrebbe ottenuto assegni da centinaia di migliaia di euro, bonifici da capogiro, gioielli, borse di lusso e una Mercedes dal valore di 86.800 euro intestata in tutta fretta a un cittadino romeno. Appresa la notizia di essere indagata, Tanya Yashchanka si sarebbe affrettata a far sparire dalla propria disponibilità soldi, auto e beni materiali nel timore che le venissero sequestrati. "Non sono una strega sono una vittima. Sono stata io a essere ingannata da Bonanno, non lui da me. Mi ha promesso il matrimonio, una famiglia, tutte bugie. Ho perso tutto, mi ha sequestrato tutti i miei beni, pure quelli che non mi aveva regalato lui", replica però la modella 37enne tramite il suo avvocato Fabio Lattanzi.