Storia d'amore finita in denuncia, la ex del principe Bonanno Di Linguaglossa: "Lui cercò di strangolarmi"

Doveva essere una storia d'amore da favola, ma tra il principe 52 enne Giacomo Bonanno Di Linguaglossa e la modella bielorussa Tanya Yashenko è finita con una denuncia per circonvenzione di incapace con tanto di perizia psichiatrica allegata. La coppia viveva una vita a cinque stelle, costellata di costosissimi regali, tra cui un B&B da 58mila euro, una Mercedes da 80mila, viaggi extralusso intercontinentali e bonifici bancari. Ma alla fine il nobile romano ha detto basta: denunciando la ex compagna che, nonostante tutto, come dichiarato a inizio anno, dice di amare ancora.

A "Pomeriggio Cinque", nella puntata del primo novembre, è intervenuta proprio Tanya Yashenko che ha raccontato la propria versione dei fatti: "Le cose non sono andate assolutamente come lui ha esposto ai suoi legali - ha spiegato la 36enne -, noi facevamo un tenore di vita molto alto, io non gli ho mai chiesto nulla e non ho mai rubato nulla. Non ho preso neanche un centesimo dei suoi 600 mila euro senza che lui sapesse: tutto quello che ricevevo da lui erano semplicemente dei regali che voleva farmi".

Nel corso dell'intervista con Barbara d'Urso, Yashenko ha parlato anche delle violenze che avrebbe subìto da Bonanno di Linguaglossa: "Mi ha messo le mani addosso più volte - ha spiegato -, una volta ha cercato anche di strangolarmi mettendomi le mani al collo. In totale sono dodici gli episodi in cui ha provato a picchiarmi". Un altro episodio spiacevole è quello legato alla perdita del bambino che stavano aspettando: "Scoprii i suoi continui tradimenti - ha raccontato - e venni a sapere che mentre eravamo separati lui incontrava la moglie, poi sua sorella mi chiamò per dirmi di abortire e io ho avuto un crollo di nervi è stato molto brutto. Ora sta provando di nuovo a contattarmi con grande insistenza: mi ha inviato quasi duemila email", ha raccontato.

La versione del principe - A gennaio scorso, anche Bonanno di Linguaglossa aveva raccontato la sua versione a "Pomeriggio Cinque", sostenendo che le denunce non fossero rivolte a Tanya ma che sarebbero però servite per giustificare i grandi spostamenti di denaro: "Lei non mi ha mai manipolato in nessun genere e io non sono incapace di intendere -aveva raccontato -. Io ero felicissimo di fare di tutto per lei, perché è la donna del mio mondo". Tuttavia, il legale del principe aveva precisato che finché ci fossero state le indagini, sarebbe stato meglio evitare un nuovo riavvicinamento tra i due: "Se si tratta di amore vero, bilaterale, ben venga perché nessuno vuole contrastare un sentimento del genere - aveva spiegato l'avvocato -. Ma finché c'è questo tipo di indagine in corso, non ritengo opportuno che il principe e Tanya si vedano".