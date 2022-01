La storia d'amore tra il principe e la modella non è una favola e finisce in denuncia: "La mia ex mi ha manipolato"

Facebook

E' finita con una denuncia per circonvenzione di incapace con tanto di perizia psichiatrica allegata e indebito utilizzo di carta di credito, la storia d'amore durata due anni tra il principe 52enne Giacomo Bonanno Di Linguaglossa e la modella bielorussa Tanya Yashenko, 36 anni. Una relazione costellata di costosissimi regali, tra cui un B&B da 58mila euro, una Mercedes da 80mila, viaggi extralusso intercontinentali e bonifici bancari. Ma alla fine il nobile romano ha detto basta. Forse. Perché a Il Messaggero afferma: "Sono ancora innamorato, spero non stia con me per i soldi".