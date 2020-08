Roma, migranti positivi al coronavirus tentano la fuga dall'ospedale militare del Celio: colpi e morsi ai medici

Salvini: "Governo mette in pericolo l'Italia" - "Mentre il Viminale dà i numeri pur di negare l'emergenza immigrazione, nel mondo reale tre nigeriani positivi al Covid hanno scatenato il panico all'ospedale militare del Celio a Roma: morsi e botte a militari e personale sanitario. Gli italiani pagano per l'incapacità di Conte e Lamorgese. Questo governo mette in pericolo l'Italia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Fdi: "Governo non garantisce sicurezza" - "Tre nigeriani positivi al Covid devastano un reparto del Celio di Roma e aggrediscono a botte e morsi alcuni militari e operatori sanitari. Questo governo di incompetenti non e' in grado di garantire la sicurezza e la salute dei nostri uomini in divisa e dei nostri medici. Vergogna". Lo scrive su twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.