Roma, mamma e figlia morte in casa: la pista dell'occulto | Lo sciamano della setta rintracciato in Puglia: "Chiarirò tutto alla polizia"

I loro corpi sono stati ritrovati il 19 gennaio nella loro abitazione del quartiere di Primavalle, dove c'erano anche resti di riti esoterici. L'ex compagno di Luana, il capo della setta a cui lei apparteneva, aveva abbandonato quella casa da tempo ma gli inquirenti lo hanno rintracciato in Puglia per chiarire alcuni aspetti.

Rintracciato il santone - Si faceva chiamare lo "sciamano", Paolo Rosafio, l'ex fidanzato e convivente della 54enne Luana Costantini. Non è indagato per la morte della donna e della madre anziana ma gli inquirenti erano sulle sue tracce per capire cosa succedeva in quell'appartamento dove sono stati ritrovati candelotti e una tunica e secondo testimoni avvenivano "pericolosi riti di evocazione". Rintracciato in provincia di Lecce il santone ha dichiato: "Sto per fatti miei, a casa di mia madre, chiarirò tutto alla polizia". A riferirlo il quotidiano La Repubblica.

La versione dell'amico - "Paolo è andato via da Roma il 26 dicembre", afferma l'amico Roberto a La Repubblica. Mentre ci sarebbero persone che affermano altro, posticipando quella data almeno all'11 gennaio. Il rito di Halloween che avrebbe fatto perdere lucidità a Luana è raccontato sempre da Roberto che in quella casa ci aveva vissuto da ospite per poi lasciarla per paura: "Ci lanciava coltelli, aveva crisi epilettiche, ero obbligato a chiudere la porta a chiave perché nel bel mezzo della notte si alzava e rimaneva immobile a fissarmi".

La fine - In seguito a questi eventi Luana sarebbe stata lasciata da sola con la madre inferma. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe lasciata morire insieme a lei, "forse consumando cocaina" ipotizza chi la conosceva.