Roma, madre e figlia trovate morte nel loro appartamento

A chiamare la polizia è stato il figlio, che non aveva da tempo notizie della madre e della sorella. Dai rilievi di polizia e 118, intervenuti sul posto, la donna, di 83 anni, risulta morta da almeno un mese ed è stata trovata mummificata; la figlia, 54 anni, pare invece morta da 5 giorni. Sui corpi, che non presentano segni di violenza, è stata disposta l'autopsia.

La casa è stata trovata in stato di abbandono. Gli agenti che si occupano del caso al momento non escludono alcuna ipotesi.

Come scrive il Messaggero, "le condizioni dell'appartamento raccontano una vita comune: non ci sono apparentemente i segni di disordini provocati da furti o rapine. La porta era chiusa e non risulterebbero da una prima verifica segni di effrazione. Pur tuttavia sono stati trovati degli indumenti maschili che lascerebbero ritenere possibile come ci abbia recentemente vissuto un uomo".