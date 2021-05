Roma, il santone che “cura” l’omosessualità: “È una manifestazione di Satana”

Sostiene di poter "curare" gli omosessuali che rappresentano una manifestazione di Satana. Si tratta del santone raggiunto a Roma da Chiara Squaglia di "Striscia la Notizia". Grazie a un complice il tg satirico riesce a introdursi nella casa del santone durante un vero e proprio esorcismo. "Quella sessualità sbagliata è un peccato mortale", è la dichiarazione dell'uomo ripreso da una telecamera nascosta.

Il santone, inoltre, garantisce di saper curare malattie come il cancro e l'epatite c. L'uomo, infine, raggiunto dall'inviata di "Sriscia" non smentisce nulla e ribadisce di essere in grado di "guarire" le persone da alcuni mali: "Gesù mi ha fatto scavare un pozzo, l'acqua qui è come quella di Lourdes", conclude.