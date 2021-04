Promette la guarigione dal Covid con delle “polverine”, “Striscia la Notizia” smaschera Mago Orfeo

Sostiene di essere capace di curare le malattie e di guarire dal Covid-19 attraverso delle "polverine" miracolose. È Mago Orfeo, l'uomo che è stato raggiunto e incastrato a Rimini da "Striscia la Notizia". Grazie all'aiuto di una complice e di una telecamera nascosta, il tg satirico è riuscito a entrare in casa del sedicente "mago delle erbe". "Con le mie polverine il virus muore immediatamente", garantisce alla complice di "Striscia" il guru che finge anche di essere medico.

Max Laudadio, però, ha voluto vederci chiaro e ha raggiunto il "mago" all'esterno della sua abitazione per fargli qualche domanda. L'uomo ha prima negato fingendo di non conoscere l'esistenza di nessuna "polverina magica", poi però ha dichiarato: "Io non spaccio nulla, le mie erbe hanno la loro funzione". Messo alle strette dall'inviato del tg satirico, Mago Orfeo che non ha negato i suoi "poteri" è poi fuggito via lontano dalle telecamere.