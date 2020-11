Truffata da un santone, la testimonianza di Marina: "Mi sono indebitata per quasi 20mila euro"

E' stata truffata e si è indebitata per quasi 20mila euro . Si tratta di Marina una delle vittime di un finto guaritore di Quarto S. Elena , in provincia di Cagliari. La donna in collegamento con " Pomeriggio Cinque " racconta di aver denunciato l'uomo che adesso è stato arrestato.

" Mi diceva di vedere tragedie imminenti nella mia vita che riguardavano mio figlio o mia nipote ", continua il suo racconto la donna che ha aiutato la polizia a incastrare il truffatore e che dopo un calvario durato sei mesi ha ritrovato finalmente la serenità.