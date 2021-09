Roma, il primo giorno di scuola al liceo Newton

"La prova del pirmo giorno è stata superata". Così la preside del liceo scientifico Newton di Roma commenta a "Morning News" la ripresa dell'anno scolastico. "Abbiamo gestito l'ingresso con il controllo del Green pass al personale della scuola e anche a quello esterno - fa sapere la preside Cristina Costarelli - la piattaforma, invece, è aperta già da ieri sera ma per oggi e per i prossimi giorni manteniamo il controllo del Green pass in entrata".

"Per il momento non abbiamo riscontrato nessuna criticità - continua - per quanto riguarda i genitori sforniti di Green pass, è un discorso che interessa maggiormente le scuole del primo ciclo, in particolare quelle dell'infanzia che sono scuole dove i genitori entrano per accompagnare i bambini nell'edificio", conclude.