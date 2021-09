Scuola, dalle 7 verificati 900mila Green pass

Ansa

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha fatto sapere che la piattaforma per il controllo del Green pass nelle scuole "è attiva dalle 7 e ci sono state oltre 900mila verifiche". "Se considerate che non tutto il Paese è partito - ha aggiunto -, ma 4.500 scuole su 8mila, pensate che risultato straordinario che è. Questo è un Paese che sa fare cose che funzionano, tutti me la stanno domandando in giro per l'Europa".