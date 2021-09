Bianchi: "Gioia tutti in classe, la scuola ci fa sentire un Paese"

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, gioisce per il ritorno in classe degli studenti e guarda a un anno scolastico molto importante. "E' una gioia vedere le classi piene di ragazzi - ha detto -. Riparte una scuola che deve non solo riaprire ma anche ripensarsi, deve tornare a essere il centro della nostra comunità ed essere conscia di se stessa. Il compito della scuola quest'anno è farci sentire Paese".