Roma, ha un malore al lavoro: morta una guida turistica al Colosseo

Dramma al lavoro per una guida turistica, a Roma, che il 19 agosto ha avuto un malore mentre stava lavorando al Colosseo ed è morta. Nonostante la celerità dei soccorsi da parte dei colleghi del Parco Archeologico per lei non c'è stato nulla da fare. "In attesa che si chiariscano le cause del decesso, a partire dai ritmi di lavoro e le temperature, esprimiamo tutto il nostro cordoglio per la scomparsa di Giovanna Maria e le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari", si legge in una nota della Cgil.