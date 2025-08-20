Travolto in bici sulle strisce, il papà della vittima all'investitore: "Non hai colpe, non potevi fare nulla"

Martin Pattaro, che viveva con la famiglia a Trebaseleghe (nel Padovano), è stato investito al termine della ciclabile Ostiglia, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Secondo le prime ricostruzioni, il 15enne era con un amico e sarebbe sbucato da dietro alcune piante prima di immettersi sulla carreggiata. "Ho sentito un botto, non ho potuto fare nulla", ha raccontato l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto Martin, dopo averlo visto solo all'ultimo istante.