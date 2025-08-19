Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
INCIDENTE STRADALE

Loreggia (Padova), investito in bici sulle strisce pedonali: morto 15enne

La vettura proveniva da una tangenziale, il conducente non si è accorto della presenza del ragazzo. L'impatto è stato molto violento

19 Ago 2025 - 21:21
© IPA

© IPA

Un ragazzo di 15 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre attraversava un passaggio pedonale in sella a una bici a Loreggia (Padova). Il minore si trovava nei pressi della pista ciclabile "Ostiglia" e stava passando sulle strisce pedonali quando la vettura, proveniente da una tangenziale, è sopraggiunta senza che il conducente si accorgesse di nulla. L'impatto è stato molto violento. Inutili i soccorsi, per il 15enne non c'è stato nulla da fare.

Leggi anche
Federico Salvagni

Investì 16enne a Terracina, convalidato l'arresto: aveva la patente revocata

Predore (Bergamo), travolta da una barca mentre fa il bagno nel lago: morta

Cosa è successo, la dinamica dell'incidente

 Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16:30 a pochi passi dall'imbocco della pista ciclabile Treviso-Ostiglia. All'altezza delle strisce pedonali il 15enne aveva appena iniziato a effettuare il cambio di corsia, quando è stato travolto in pieno dall'auto. L'impatto ha ammaccato la carrozzeria della vettura e infranto la parte destra del parabrezza. Il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri.

Ti potrebbe interessare

padova
incidente stradale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema